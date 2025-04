Oasport.it - Basket femminile, Praga firma l’impresa! Lo USK batte il Fenerbahce ed è in finale di Eurolega

Lo USKun’impresa storica e si qualifica per ladell’di. Dopo 456 giorni, iltorna a perdere una partita ed il merito è tutto della squadra ceca, che realizza un capolavoro. Finisce 91-71 per, che ha dominato questa prima semied ora sogno di conquistare il titolo in quella che sarà l’ultima stagione sulla panchina di una leggenda come Natalia Hejkova.domina a rimbalzo, conquistando ben diciassette rimbalzi offensivi. Partita sontuosa di Ezi Magbegor, che chiude con una doppia doppia da 16 punti e 16 rimbalzi. Importantissimo anche il contributo di Brianna Jones (16 punti) e di Tereza Vyoralova e Valeriane Ayayi, entrambe con 15 punti. Alnon bastano i 20 punti di Gabby Williams e i 17 di Nyara Sabally, in una serata disastrosa per Emma Meesseman, chesolo 4 punti.