Romadailynews.it - Traffico Roma del 11-04-2025 ore 19:30

Leggi su Romadailynews.it

LuceverdeBen ritrovati dalla redazione resto intenso ilalle porte della capitale sull'autosole code a tratti tra la 24Teramo è una gni in direzione di Napoli sul Raccordo Anulare code a tratti in carreggiata interna tra Cassia bis e mentale Salaria e proseguendo tra Tiburtina e Prenestina stessa situazione in carreggiata esterna tra laFiumicino è Laninacode su via del Foro Italico tratto della tangenziale Tra Corso di Francia e via Salaria verso San Giovanni lavori di notte tra via Salaria e viale di Tor di Quinto chiuso dalle 22 alle 6 in direzione dello Stadio Olimpico con obbligo di uscita sulla complanare per via Salaria contestualmente Attiva una riduzione di carreggiata in direzione di San Giovanni 3 viale di Tor di Quinto è l'uscita per via Salaria attenzione alla segnaletica ricordiamo che è Monte Mario per lavori alla rete fognaria e resta chiusa via Mario Fani tra via Pieve di Cadore via Stresa al momento non si conosce la data esatta della riapertura inevitabili ripercussioni in tutta l'area circostante ma per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito