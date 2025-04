Thesocialpost.it - Aereo perde quota e si schianta a pochi metri dalla strada: ci sono vittime

Leggi su Thesocialpost.it

Attimi di terrore nel pomeriggio di ieri quando un piccolobimotore si èto lungo unatrafficata nei pressi dell’aeroporto cittadino. La notizia, diffusa inizialmenteCnn, è stata confermatapolizia locale, che è intervenuta immediatamente sul luogo dell’incidente.Secondo le prime ricostruzioni, il velivolo coinvolto è un Cessna 310, modello noto per la sua agilità e spesso utilizzato per voli privati o di addestramento. Il velivolo risulta registrato nei sistemi di FlightRadar24, che ne ha tracciato il tragitto fino ai momenti precedenti l’impatto. Non è ancora chiaro quante persone fossero a bordo né se vi sianoo feriti.Il punto dell’impatto è stato localizzato lungo Spanish River Boulevard, una delle arterie più trafficate di Boca Raton, a poche centinaia dipista aeroportuale.