Montecarlo super Lorenzo Musetti | batte in rimonta il campione in carica Tsitsipas e vola in semifinale

Lorenzo Musetti ha battato in tre set (1-6, 6-3, 6-4) il greco Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo, e ora vola in semifinale. Il prossimo avversario dell'azzurro sarà l'australiano Alex De Minaur.

Montecarlo: Musetti batte Tsitsipas e vola in semifinale - Vittoria in rimonta per Lorenzo Musetti che ha battuto in tre set (1-6 6-3 6-4) il greco Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo qualificandosi per la semifinale. prossi ... (ansa.it)

Lorenzo Musetti delizia Montecarlo! Semifinale raggiunta: rimontato Tsitsipas - Il carrarino si prende la sua prima semifinale a livello Masters 1000 della carriera: che vittoria contro il greco Lorenzo Musetti fa andare in delirio Montecarlo! Il carrarino si prende l’accesso in ... (tennisitaliano.it)

Musetti fa l’impresa, Tsitsipas battuto in rimonta al terzo set: è in semifinale a Montecarlo - Partenza negativa dell’azzurro (1-6), poi il cambio di passo e la vittoria conquistata con colpi di grande tennis (6-3, 6-4). L’azzurro affronterà ... (msn.com)