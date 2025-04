Thesocialpost.it - De Luca imbufalito: “Cialtroni e imbecilli vogliono la Campania nella palude”

Napoli – Il presidente della Regione, Vincenzo De, ha reagito duramente alla sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato incostituzionale la legge regionale che avrebbe consentito un terzo mandato consecutivo alla guida della Regione. Le sue dichiarazioni, rilasciate nel corso di un intervento pubblico, hanno alzato il tono dello scontro politico in vista delle prossime elezioni regionali.Secondo De, la decisione della Consulta rappresenta una chiara disparità di trattamento tra regioni. Il governatore ha infatti denunciato un atteggiamento di “due pesi e due misure”: “In Veneto, il terzo mandato è stato fatto tranquillamente. In Piemonte, nell’estate del 2023, è stata approvata una legge identica a quella campana e nessuno ha mosso un dito. Solo con lasi è arrivati all’impugnazione”, ha affermato con tono polemico, accusando il governo e le opposizioni di non rispettare il principio di uguaglianza.