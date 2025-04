Ilaria Salis a Messina con il suo ultimo libro | Vipera

Ilaria Salis sarà a Messina alla Libreria Feltrinelli martedi prossimo alle 18 per incontrare il pubblico e parlare del suo libro "Vipera",scritto in collaborazione con Ivan Bonnin e pubblicato per l'editore Feltrinelli, Salis e Bonnin dialogheranno con Marco Olivieri, direttore di Tempostretto.

