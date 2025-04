Ponte Corleone un' ordinanza dietro l' altra | proroga anche per i lavori in direzione Catania

lavori sul Ponte Corleone, sottoposto a numerosi interventi preliminari prima del raddoppio delle corsie, sono ormai quasi quotidiane. L'ultima porta la data del 10 aprile e chiede un altro mese di pazienza agli automobilisti che transiteranno dal. Palermotoday.it - Ponte Corleone, un'ordinanza dietro l'altra: proroga anche per i lavori in direzione Catania Leggi su Palermotoday.it Le ordinanze dell'ufficio Traffico del Comune suisul, sottoposto a numerosi interventi preliminari prima del raddoppio delle corsie, sono ormai quasi quotidiane. L'ultima porta la data del 10 aprile e chiede un altro mese di pazienza agli automobilisti che transiteranno dal.

