WWE | Kevin Owens si è già operato al collo fuori per minimo sei mesi

La notizia dell’infortunio diha completamente scosso non solo la card di WrestleMania 41, ma tutto l’ambiente della WWE. A pochi passi da uno dei match più attesi del weekend di WrestleMania contro Randy Orton, KO ha dovuto annunciare un infortunio piuttosto grave al. Infortunio che sa di beffa, soprattutto dopo chestesso ha confermato che non è accaduto durante il ladder match contro Cody Rhodes alla Royal Rumble, e nemmeno nello Street Fight contro Sami Zayn a Elimination Chamber, ma in un match normalissimo all’inizio dell’anno. Per lui, ora, è già iniziato il percorso verso un recupero che si spera sia più rapido del previsto.Operazione riuscitaCome riportato da Dave Meltzer nella newsletter del Wrestling Observer,si è giàall’inizio di questa settimana, e a questo punto i tempi di recupero sono ancora molto vaghi, tra i seie oltre un anno.