Un campanello che suona sul mattone

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Arezzo non fa eccezione: come in molte altre città del mondo, ha visto i prezzi delle case aumentare, rendendo l’acquisto un sogno irraggiungibile per molti. Un fenomeno legato alla mancanza di abitazioni a prezzi accessibili, all’aumento dei costi di costruzione e dai tassi d’interesse, anche se la Bce li sta tagliando. Le difficoltà nel mercato delle vendite hanno spinto molte persone a cercare case in affitto, creando pressione sui canoni. In più, diversi proprietari temono di non riuscire a liberarsi facilmente di inquilini morosi e si limitano così le offerte di case in affitto o a prediligere affitti brevi, come quelli su Airbnb. Per non parlare dell’edilizia popolare, sempre a corto di risorse. Und’allarme chesul