Ultras, Calhanoglu in Procura: «Ho incontrato Ferdico e Bellocco, anche se l’Inter me l’aveva sconsigliato» (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il centrocampista dell’Inter Hakan Calhanoglu è stato ascoltato dalla Procura di Milano in merito all’inchiesta Ultras, che vede coinvolte la curva nerazzurra e quella del Milan. Calhanoglu: «Ho incontrato Ferdico e Bellocco, anche se l’Inter me l’aveva sconsigliato» Ha risposto alle domande come persona informata dei fatti, ammettendo di aver incontrato i capi ultrà Marco Ferdico e Antonio Bellocco, negando però di essere mai uscito a cena con loro (come invece dichiarato dallo stesso Ferdico in un’intercettazione). Ma pare che l’Inter gli avesse sconsigliato di avere contatti con gli Ultras. Infatti, Calhanoglu ha dichiarato: «Vedevo gli Ultras, ma la società mi aveva detto di non farlo». Ilnapolista.it - Ultras, Calhanoglu in Procura: «Ho incontrato Ferdico e Bellocco, anche se l’Inter me l’aveva sconsigliato» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il centrocampista delHakanè stato ascoltato dalladi Milano in merito all’inchiesta, che vede coinvolte la curva nerazzurra e quella del Milan.: «Hoseme» Ha risposto alle domande come persona informata dei fatti, ammettendo di averi capi ultrà Marcoe Antonio, negando però di essere mai uscito a cena con loro (come invece dichiarato dallo stessoin un’intercettazione). Ma pare chegli avessedi avere contatti con gli. Infatti,ha dichiarato: «Vedevo gli, ma la società mi aveva detto di non farlo».

