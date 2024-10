Ucraina, i 5 punti del ‘Piano per la vittoria’ di Zelensky: cosa prevede (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Invito ad entrare nella Nato, invio di armi senza restrizioni all’uso, deterrenza, potenziale economico strategico e prospettive post-guerra. Sono questi i 5 punti del ‘Piano per la vittoria’ del presidente ucraino Volodymyr Zelensky che dovrebbe portare alla risoluzione del conflitto “non più tardi del prossimo anno” e che contiene anche tre allegati segreti. Il progetto sarà anche un tema nel summit dei ministri della Difesa Nato che si terrà a Bruxelles nei prossimi due giorni, con il segretario generale Mark Rutte che ha definito l’ingresso di Kiev nell’organizzazione “irreversibile”. Il primo punto essenziale al completamento del piano prevede un invito da parte dell’Alleanza. Sebbene l’adesione effettiva sia ancora lontana nel tempo, un invito ad aderire invierebbe un segnale forte alla Russia e a Vladimir Putin. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Invito ad entrare nella Nato, invio di armi senza restrizioni all’uso, deterrenza, potenziale economico strategico e prospettive post-guerra. Sono questi i 5delper ladel presidente ucraino Volodymyrche dovrebbe portare alla risoluzione del conflitto “non più tardi del prossimo anno” e che contiene anche tre allegati segreti. Il progetto sarà anche un tema nel summit dei ministri della Difesa Nato che si terrà a Bruxelles nei prossimi due giorni, con il segretario generale Mark Rutte che ha definito l’ingresso di Kiev nell’organizzazione “irreversibile”. Il primo punto essenziale al completamento del pianoun invito da parte dell’Alleanza. Sebbene l’adesione effettiva sia ancora lontana nel tempo, un invito ad aderire invierebbe un segnale forte alla Russia e a Vladimir Putin.

