Troppe partite? La soluzione di Piqué | Campionati con 16 squadre

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Quella dei calendari troppo compressi e che non permettono il recupero ai giocatori è un tema sempre più di attualità e sentito. Sull’argomento è tornato anche Gerard, il quale, nel suo intervento in una tavola rotonda alla Leaders Week a Londra, ha proposto: “Si dovrebbe ridurre il numero di, chiamare tutte le leghe e dire loro che idovrebbero avere 16, invece di 20. Ci sono, in estate non c’è tempo per riposarsi. Alla UEFA chiederei perché hanno creato la Nations League, e lo stesso farei con la FIFA e il Mondiale per club. Capisco che si vogliano generare più entrate ma, per il bene del calcio, sarebbe meglio avere menoe puntare di più su esperienze esclusive”, ha concluso l’ex difensore.? Ladi: “con 16” SportFace.