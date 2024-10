Stretta sulle intercettazioni, un altro passo verso l’impunità dei poteri forti (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il governo e la sua maggioranza, sempre guidati dallo spirito e dai programmi di Gelli e Berlusconi, un passo alla volta viaggiano verso la progressiva totale impunità del potere. In questi giorni il Senato della Repubblica ha posto un altro tassello all’opera di demolizione di un sistema giudiziario che dovrebbe tendere invece alla ricerca della verità e all’efficienza della giustizia: hanno votato un’ulteriore pesante picconatura al sistema delle intercettazioni telefoniche. Una premessa. Il codice di procedura penale che stanno smantellando giorno dopo giorno non è stato scritto da pericolosi giustizialisti, ma da giuristi di chiara fama nazionale ed internazionale noti soprattutto per essere garantisti. Quel codice ha consentito di individuare molti scandali del potere oltre che reati cosiddetti comuni. Ilfattoquotidiano.it - Stretta sulle intercettazioni, un altro passo verso l’impunità dei poteri forti Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il governo e la sua maggioranza, sempre guidati dallo spirito e dai programmi di Gelli e Berlusconi, unalla volta viaggianola progressiva totale impunità del potere. In questi giorni il Senato della Repubblica ha posto untassello all’opera di demolizione di un sistema giudiziario che dovrebbe tendere invece alla ricerca della verità e all’efficienza della giustizia: hanno votato un’ulteriore pesante picconatura al sistema delletelefoniche. Una premessa. Il codice di procedura penale che stanno smantellando giorno dopo giorno non è stato scritto da pericolosi giustizialisti, ma da giuristi di chiara fama nazionale ed internazionale noti soprattutto per essere garantisti. Quel codice ha consentito di individuare molti scandali del potere oltre che reati cosiddetti comuni.

