Sinner conquista il primo match del Six Kings Slam di Riad: oggi la semifinale contro Djokovic (Di giovedì 17 ottobre 2024) La vittoria di ieri contro il russo Daniil Medvedev, quinto nel ranking mondiale, prepara Sinner per le prossime stupefacenti performance; il caso "Clostebol" sembra quasi dimenticato eppure l'alone della Wada potrebbe ancora preoccupare il numero uno al mondo L'articolo Sinner conquista il primo match del Six Kings Slam di Riad: oggi la semifinale contro Djokovic proviene da Il Difforme.

Sinner batte Medvedev - va in semifinale Six Kings Slam contro Djokovic - . (Adnkronos) – Jannik Sinner avanza in semifinale al Six Kings Slam, la ricca esibizione che si gioca da oggi a sabato 19 ottobre a Riad in Arabia Saudita. The post Sinner batte Medvedev, va in semifinale Six Kings Slam contro Djokovic appeared first on seriea24. Maggiore equilibrio nel secondo set dove l’azzurro piazza il break al 5° game, sfruttando un doppio fallo dell’avversario. (Seriea24.it)

"Povera racchetta". Medvedev perde la testa contro Sinner : il gesto virale | Video - E le continue bordate dell'altoatesino hanno fatto letteralmente perdere la testa al russo, che ha scagliato più volte la racchetta contro il pavimento. Per me è un momento molto bello, ho lavorato duramente tutta la carriera per arrivare a questa posizione. Alla fine dello scorso anno giocavo molto bene, vincere la Coppa Davis è stato bellissimo e la vittoria agli Australian Open ha dato tanta ... (Liberoquotidiano.it)

Jannik Sinner commenta la vittoria contro Medvedev a Riad : “Un’ottima partita - penso sempre a progredire” - Per cui, sono molto contento della mia prestazione. Una lezione di tennis. “È stata un’ottima performance. Sono arrivato due giorni fa qui a Riad e solo ieri mi sono allenato. 1: “Per me è un momento molto bello in campo e ho lavorato molto duramente per essere qui. E domani ci sarà un altro incrocio con Novak Djokovic, ricordando la recente Finale disputata a Shanghai e vinta dal tennista ... (Oasport.it)