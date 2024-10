Oasport.it - Rugby, Andrea Di Giandomenico responsabile dello sviluppo dei giocatori e allenatori

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Ha guidato per anni la nazionale femminile di, ottenendo risultati mai raggiunti da una formazione azzurra della palla ovale, lasciando un vuoto al suo addio. Un vuoto tecnico, sicuramente, ma anche un vuoto umano, essendo uno dei tecnici più empatici e positivi nel panorama rugbistico. E oraDitorna in pista e sarà ildeiper la Fir. Di, 50 anni il prossimo gennaio e come detto per 13 anni ct dell’Italdonne, rileva il ruolo da German Fernandez che continuerà a far partestaff tecnico dell’Italcome tecnico dei punti d’incontro e a coordinare il programma di transizione verso l’alto livello degli atleti provenienti dal percorso tecnico federale.