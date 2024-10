Rocca Cencia, istituito per quattro mesi un presidio dei vigili del fuoco presso l'impianto di rifiuti (Di giovedì 17 ottobre 2024) Potranno intervenire tempestivamente su un territorio spesso teatro di incendi anche di grandi dimensioni. Grazie ad un accordo firmato tra l’Ama e il comando dei vigili del fuoco di Roma per istituire un presidio antincendio presso l’impianto dell’azienda di rifiuti di Rocca Cencia. presidio Romatoday.it - Rocca Cencia, istituito per quattro mesi un presidio dei vigili del fuoco presso l'impianto di rifiuti Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Potranno intervenire tempestivamente su un territorio spesso teatro di incendi anche di grandi dimensioni. Grazie ad un accordo firmato tra l’Ama e il comando deideldi Roma per istituire unantincendiol’dell’azienda didi

