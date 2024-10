Rientrano i Nazionali, ma Osorio resta in dubbio (Di giovedì 17 ottobre 2024) Fabio Pecchia riabbraccia i suoi Nazionali. Dopo Leoni e Balogh, sono tornati al Mutti Training Center di Collecchio, tutti gli altri reduci dai vari giri con le squadre dei propri Paesi. Dennis Man, Valentin Mihaila, Zion Suzuki, Anas Haj Mohamed e Mandela Keita hanno svolto regolarmente Parmatoday.it - Rientrano i Nazionali, ma Osorio resta in dubbio Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Fabio Pecchia riabbraccia i suoi. Dopo Leoni e Balogh, sono tornati al Mutti Training Center di Collecchio, tutti gli altri reduci dai vari giri con le squadre dei propri Paesi. Dennis Man, Valentin Mihaila, Zion Suzuki, Anas Haj Mohamed e Mandela Keita hanno svolto regolarmente

