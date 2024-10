Rampa di lancio per Neres, Kvara potrebbe partire dalla panchina (Di giovedì 17 ottobre 2024) la Repubblica – Rampa di lancio per Neres, Kvara potrebbe partire dalla panchina L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla prossima sfida contro l’Empoli L'articolo Rampa di lancio per Neres, Kvara potrebbe partire dalla panchina proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Rampa di lancio per Neres, Kvara potrebbe partire dalla panchina Leggi tutta la notizia su Forzazzurri.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) la Repubblica –diperL’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla prossima sfida contro l’Empoli L'articolodiperproviene da ForzAzzurri.net.

Primerano e Wang in rampa di lancio - Due giovani promesse di cui la società cuciniera ha acquisito il cartellino di pari passo al prestito del talento abruzzese Federico Amadio, centrale classe 2009 proveniente da Pineto, ma indisponibile all’esordio con Grottazzolina. Mi sento pronto per questa sfida – conclude il giovane –. La squadra allenata da Federico Belardinelli e Donato Di Ruvo ha appena inaugurato il campionato proprio ... (Ilrestodelcarlino.it)

Giro del Veneto 2024 - un percorso aperto a tante opportunità per una corsa giovane e in rampa di lancio - Le ruote veloci abbastanza resistenti in salita, alla Michael Matthews per intendersi, potrebbero dire la loro in un percorso del genere. Sì perché, nonostante le tante salitelle da classica, il finale si professa favorevole alle ruote veloci, praticamente pianeggiante, poiché il traguardo è situato proprio ai piedi del Monte Berico di Vicenza. (Oasport.it)

Ambrogini d’Oro - Forza Italia propone Regina De Albertis. Che è in rampa di lancio come candidata alle Comunali - Anche perché dovrebbe sciogliere un colossale conflitto di interessi: complicato per una delle più importanti imprenditrici edili della città governare una città da cui passano migliaia di progetti urbanistici senza far pensare di fare scelte mai dettate dall’interesse personale. Edilizia e Ambrogino a parte, De Albertis, laureata in Ingegneria al Politecnico, è uno dei nomi più citati nel ... (Ilgiorno.it)