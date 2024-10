Oltre 3mila offerte di lavoro: iscrizioni aperte, appuntamento il 23 e 24 ottobre a Torino (Di giovedì 17 ottobre 2024) La fiera regionale dedicata a lavoro e orientamento, IOlavoro, ha aperto le iscrizioni per candidarsi a Oltre 3mila opportunità di impiego, in vista dell’appuntamento del 23 e 24 ottobre a Torino. Dopo aver raccolto l’adesione di Oltre 130 operatori economici che cercano personale da assumere per Torinotoday.it - Oltre 3mila offerte di lavoro: iscrizioni aperte, appuntamento il 23 e 24 ottobre a Torino Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La fiera regionale dedicata ae orientamento, IO, ha aperto leper candidarsi aopportunità di impiego, in vista dell’del 23 e 24. Dopo aver raccolto l’adesione di130 operatori economici che cercano personale da assumere per

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Siamo nati per camminare" : oltre 3mila bimbi genovesi pronti a sfidarsi per muoversi in modo sostenibile - Sono oltre 3mila i bambini genovesi di 31 scuole coinvolti nella prima edizione di "Siamo nati per camminare", il progetto-gioco ideato dall’associazione Genitori Antismog dedicato a promuovere una mobilità sostenibile e attiva lungo il percorso casa-scuola e uno spazio pubblico più a misura di... (Genovatoday.it)

Oltre 3mila 400 sfratti tra il 2021 e il 2023 in Abruzzo - il 70 per cento nel Pescarese : "Emergenza abitativa fuori controllo" - 434 e gli sfratti eseguiti 1. . 672. Complessivamente nel periodo che va dal 2021 (anno in cui viene eliminato il blocco degli sfratti) al 2023 il numero dei provvedimenti di sfratto emessi sono stati 3. . . Ben il 90 per cento delle procedure di sfratto riguarda la cosiddetta morosità incolpevole e ben. (Ilpescara.it)

Lotto : vinti oltre 23mila euro a Sorano - 750. Una bella vincita per aver centrato un terno. L'ultimo concorso del Lotto, come riporta in una nota stampa Agipronews, ha distribuito inntotale ben 4,7 milioni di euro, per un totale di 988 milioni di euro se si contano le vincite da inizio anno. Questa volta è stata festa grande a Sorano, in provincia di Grosseto, grazie al gioco del Lotto. (Lanazione.it)