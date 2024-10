Ilrestodelcarlino.it - Nuova cartolina per Marebello: "Sarà un lungomare da dieci"

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Cambia faccia anche il tratto didaa Rivazzurra. Sono iniziati i lavori di trasformazione del cosiddetto tratto 7. Il cantiere era già stato presentato dagli amministratori ai cittadin,i come anche le tempistiche e le fasi dei cantiere che si divideranno in due parti. Nella prima, partita ieri, l’intervento riguarderà la parte diche va dal bagno 100 ai giardinetti di Rivazzurra. Si tratta della naturale prosecuzione dei lavori ultimati in estate, che hanno riqualificato il tratto da piazzale don Ugolini (ex Gondar) fino all’altezza di viale Siracusa. Al termine della prossima estate, Palazzo Garampi è intenzionato a far partire i lavori per riuscire a completare l’intero tratto del, fino a raggiungere Miramare. In questo modo si creerà continuità tra il tratto di Parco del mare realizzato in estate fino a via Siracusa, e quello di Miramare.