Ilfattoquotidiano.it - “Non sono incinta, ho l’endometriosi”: lo sfogo in lacrime della tiktoker Nikki Lou è virale. Ma la malattia fa davvero gonfiare la pancia così a dismisura? Parla l’esperto

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) “Non, ho. “laamericanaLou risponde, piangendo, a chi le chiede se è in dolce attesa e ironizza sul suo pancione. La giovane cerca di sensibilizzare gli hater su questapoco nota ma invalidante, raccontata anche in un nuovissimo docufilm: Below the Belt. Il video che mostra il suo pancione si è guadagnato oltre 12 milioni di view, ma a che prezzo? Lo si vede in un altro visualizzatissimo video in cui la ragazza, piegata in due dal dolore, afferma di non riuscire nemmeno a descriverlo.