Neonati sepolti per il Riesame Chiara Petrolini dovrà andare in carcere Ma la misura è sospesa

È arrivata la decisione dei giudici del Riesame per il caso di Chiara Petrolini, accusata di aver partorito e seppellito due Neonati. Si aprono le porte del carcere per Chiara Petrolini, la 31enne di Traversetolo, in provincia di Parma, accusata dalla Procura della Repubblica di omicidio e soppressione di cadavere. L'udienza presso il Tribunale del Riesame di Bologna si è tenuta nei giorni scorsi ed oggi è arrivata la decisione dei giudici dopo che si erano riservati. Al Riesame i pm emiliani si sono rivolti poiché il gip per ben due volte aveva rigettato la misura cautelare del carcere per Petrolini, indagata per aver partorito e seppellito due Neonati nel giardino della villetta di casa.

Ma la decisione è sospesa fino a che non sarà definitiva: bisognerà attendere i motivi e l'eventuale ricorso in Cassazione.