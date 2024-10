Nancy Brilli: “L’amore più travolgente con Fossati. Per Virzì non potevo fare l’attrice di film d’autore” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nancy Brilli è stata ospite di Monica Setta, a Storie di Donne al bivio. L'attrice si è raccontata parlando dei suoi amori, da Ivano Fossati al marito Luca Manfredi, ricordando anche delle parole di Virzì che l'hanno molto ferita. Fanpage.it - Nancy Brilli: “L’amore più travolgente con Fossati. Per Virzì non potevo fare l’attrice di film d’autore” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)è stata ospite di Monica Setta, a Storie di Donne al bivio. L'attrice si è raccontata parlando dei suoi amori, da Ivanoal marito Luca Manfredi, ricordando anche delle parole diche l'hanno molto ferita.

