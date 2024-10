Mister Movie | Recensione di Smile 2: un sequel intenso e magistralmente realizzato (Di giovedì 17 ottobre 2024) Due anni fa, Parker Finn ha terrorizzato il pubblico con il suo debutto alla regia, Smile, un film horror che ha sorprendentemente incassato 217,4 milioni di dollari a fronte di un budget modesto di 17 milioni. Smile 2 Recensione: Un sequel Horror che Supera le Aspettative Ora, il regista torna con il sequel, Smile 2, e nonostante le preoccupazioni che il successo del primo film fosse irripetibile, Finn dimostra di essere all’altezza della sfida. Il film non solo mantiene alta la qualità , ma la supera in molti aspetti, cementando il suo talento nel panorama del cinema horror. Un sequel che Sfida le Regole del Genere Realizzare un seguito di un film horror di successo è spesso una sfida complessa. Tuttavia, Smile 2 infrange questa tradizione. Il film riprende sei giorni dopo gli eventi del primo capitolo, seguendo Joel (Kyle Gallner) nella sua lotta contro la maledizione. Mistermovie.it - Mister Movie | Recensione di Smile 2: un sequel intenso e magistralmente realizzato Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Due anni fa, Parker Finn ha terrorizzato il pubblico con il suo debutto alla regia,, un film horror che ha sorprendentemente incassato 217,4 milioni di dollari a fronte di un budget modesto di 17 milioni.: UnHorror che Supera le Aspettative Ora, il regista torna con il2, e nonostante le preoccupazioni che il successo del primo film fosse irripetibile, Finn dimostra di essere all’altezza della sfida. Il film non solo mantiene alta la qualità , ma la supera in molti aspetti, cementando il suo talento nel panorama del cinema horror. Unche Sfida le Regole del Genere Realizzare un seguito di un film horror di successo è spesso una sfida complessa. Tuttavia,2 infrange questa tradizione. Il film riprende sei giorni dopo gli eventi del primo capitolo, seguendo Joel (Kyle Gallner) nella sua lotta contro la maledizione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Smile 2: rivelato l’impressionante punteggio di Rotten Tomatoes - Smile è arrivato nelle sale nel 2002 e ha guadagnato 217 milioni di dollari in tutto il mondo con un budget di 17 milioni. Si tratta di un guadagno enorme per un film horror e la Paramount non ha pers ... (cinefilos.it)

Smile 2: il terrificante trailer finale del film - Paramount ha diffuso il terrificante trailer finale di Smile 2, l'atteso sequel del film del 2022 Smile, campione d'incassi. (cinefilos.it)

Smile 2, sì: quello è proprio il figlio di Jack Nicholson! Che consigli gli ha dato la star di Shining? - Ray Nicholson è uno dei protagonisti di Smile 2, atteso sequel dell'horror rivelazione del 2022. Il figlio d'arte ha svelato in che misura si è ispirato al padre - il leggendario Jack Nicholson - per ... (comingsoon.it)