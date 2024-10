Oasport.it - Luna Rossa, e se il futuro fosse del figlio di Max Sirena? Lorenzo già campione del mondo giovanile tra i Nacra 15

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Ildella vela italiana è in buone mani, come dimostrano i successi dinegli eventi di contorno della 37ma America’s Cup e gli ottimi risultati conseguiti dagli azzurri a livello assoluto enelle classi olimpiche (o propedeutiche). Ruggero Tita, Marco Gradoni, Gianluigi Ugolini, Maria Giubilei, Riccardo Pianosi, Nicolò Renna sono solo alcuni dei nomi che terranno alta la bandiera tricolore nei prossimi anni su più fronti, ma in prospettiva scalpitano altri giovani talenti in rampa di lancio pronti ad emergere in campo internazionale. Uno di questi è ildi Max(skipper di),, autore di un grande exploit lo scorso luglio sul Lago di Garda vincendo la medaglia d’oro in coppia con Alice Dessy nel15 ai Campionati Mondiali Youth.