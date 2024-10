Movieplayer.it - L'Orchestra Stonata, recensione: una bella commedia francese sull'importanza di un linguaggio comune

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Quello di Emmanuel Courcol è un film che conferma la salute del cinema francofono, cerando di mischiare toni, argomenti e registri diversi. Al cinema dal 5 dicembre. Per "fanfara", stando alla Treccani, si intende un "complesso di strumenti a fiato e di strumenti a percussione, che accompagna di solito sfilate, parate militari, cerimonie ufficiali", in senso figurativo invece è una "declamazione di tono solennemente squillante, iperbolicamente celebrativo". Insomma, una fanfara è un gruppo di persone che suonano facendo un gran casino, ma anche trovando dei picchi di incredibile espressività emotiva, a patto che si sia qualcuno ad accordarle. Un'immagine forte, trasportabile in qualsiasi ambito della vita, scelta da Emmanuel Courcol per il suo L'(in originale En fanfare). Un maestro della nuova(alcuni dei