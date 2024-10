LIVE Sinner-Djokovic 6-2 6-7 1-2, Six Kings Slam 2024 in DIRETTA: fasi decisive del match (Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Scambio ad altissima intensità chiuso dall’errore con il rovescio del numero uno ATP. 15-0 Prima vincente dell’azzurro. 2-1 Game Djokovic. Magia del serbo, che piazza il rovescio lungolinea vincente in spaccata. 40-15 Altro errore con il rovescio da parte dell’altoatesino. 30-15 Si ferma sul nastro il rovescio lungolinea di Sinner. 15-15 Decolla il rovescio incrociato del 24 volte campione Slam. 15-0 Servizio vincente del serbo. 1-1 Controbreak Djokovic. Scappa via il dritto in uscita dal servizio del numero uno ATP. Tutto da rifare. 30-40 ACE Sinner! 15-40 Due palle del controbreak Djokovic. Bruttina la smorzata di rovescio dell’azzurro, che si spegne in rete. 15-30 Prima esterna vincente di Jannik. 0-30 Gran risposta di rovescio da parte del balcanico. 0-15 A metà rete il dritto difensivo dell’altoatesino. Oasport.it - LIVE Sinner-Djokovic 6-2 6-7 1-2, Six Kings Slam 2024 in DIRETTA: fasi decisive del match Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Scambio ad altissima intensità chiuso dall’errore con il rovescio del numero uno ATP. 15-0 Prima vincente dell’azzurro. 2-1 Game. Magia del serbo, che piazza il rovescio lungolinea vincente in spaccata. 40-15 Altro errore con il rovescio da parte dell’altoatesino. 30-15 Si ferma sul nastro il rovescio lungolinea di. 15-15 Decolla il rovescio incrociato del 24 volte campione. 15-0 Servizio vincente del serbo. 1-1 Controbreak. Scappa via il dritto in uscita dal servizio del numero uno ATP. Tutto da rifare. 30-40 ACE! 15-40 Due palle del controbreak. Bruttina la smorzata di rovescio dell’azzurro, che si spegne in rete. 15-30 Prima esterna vincente di Jannik. 0-30 Gran risposta di rovescio da parte del balcanico. 0-15 A metà rete il dritto difensivo dell’altoatesino.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Sinner-Djokovic 6-2 6-7 - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : il serbo porta il match al set decisivo - 40-30 Djokovic perde il controllo del cambio con il rovescio lungolinea. ACE del balcanico. 15-15 In corridoio il dritto inside out del balcanico. 0-15 Splendido cambio con il rovescio lungolinea di Jannik. 40-0 Strappa con il rovescio Djokovic. 30-30 Profondissimo rovescio di Sinner che manda in tilt l’avversario. (Oasport.it)

LIVE – Sinner-Djokovic 6-2 6-7(0) - semifinale Six Kings Slam 2024 : RISULTATO in DIRETTA - Il tennista azzurro ha dimostrato già nel match contro Medvedev che non ha intenzione di considerare questo torneo come una semplice esibizione. . COME SEGUIRE SINNER-DJOKOVIC IN TV MONTEPREMI TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5 SINNER-DJOKOVIC 6-2 6-7(0) SET! Servizio e chiusura col rovescio di Nole, che si prende il tie break per 7-0 e ... (Sportface.it)

LIVE Sinner-Djokovic 6-2 6-5 - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : il serbo serve per restare nel match - 40-15 ACE di Novak. 30-0 E sono 3 gli ACE del campione italiano. 0-30 In corridoio il rovescio lungolinea del balcanico. 5-2 Game Sinner. 2-2 CONTROBREAK SINNER! Primo passante propedeutico al successivo con il dritto lungolinea. 15-0 ACE esterno del serbo. 15-15 Risposta aggressiva e dritto incrociato potentissimo dell’azzurro. (Oasport.it)