LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2024 in DIRETTA: quartetto azzurro femminile in finale per il bronzo! Tra poco Paternoster e Viviani (Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.13: Eliminata Gillespie. Sono in quattro, Paternoster c’è 20.13: Fuori la portoghese Martins 20.13: Eliminata la polacca, restano in sei 20.12: Eliminata Acevedo 20.11: Eliminata la tedesca Teutenberg 20.10: Fuori la ceca Bartova 20.10: Out la giapponese Uchino. Restano in dieci 20.09: Eliminata la svizzera Andres 20.09: Fuori Lee di Hong Kong 20.08: Eliminata Anguela 20.07: Fuori la britannica Lewis 20.07: Eliminata la lituana Baleisyte 20.06: Eliminata Will 20.06: Eliminata Kunge 20.05: Fuori a sorpresa Stenberg 20.05: Fuori Bacikova 20.04: Fuori il Canada 20.03: Eliminata l’atleta del Laos 20.00: Entrano in scena le stelle nella gara ad eliminazione femminile con Kopecky, Stenberg, Valente e anche Letizia Paternoster al via. Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2024 in DIRETTA: quartetto azzurro femminile in finale per il bronzo! Tra poco Paternoster e Viviani Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.13: Eliminata Gillespie. Sono in quattro,c’è 20.13: Fuori la portoghese Martins 20.13: Eliminata la polacca, restano in sei 20.12: Eliminata Acevedo 20.11: Eliminata la tedesca Teutenberg 20.10: Fuori la ceca Bartova 20.10: Out la giapponese Uchino. Restano in dieci 20.09: Eliminata la svizzera Andres 20.09: Fuori Lee di Hong Kong 20.08: Eliminata Anguela 20.07: Fuori la britannica Lewis 20.07: Eliminata la lituana Baleisyte 20.06: Eliminata Will 20.06: Eliminata Kunge 20.05: Fuori a sorpresa Stenberg 20.05: Fuori Bacikova 20.04: Fuori il Canada 20.03: Eliminata l’atleta del Laos 20.00: Entrano in scena le stelle nella gara ad eliminazionecon Kopecky, Stenberg, Valente e anche Letiziaal via.

