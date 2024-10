Linkiesta.it - L’intervento disperato di Salvini e Meloni per salvare il Ponte sullo Stretto

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Dalla newsletter settimanale di Greenkiesta (ci si iscrive qui) – Le associazioni ambientaliste che bocciano il progetto delsono un po’ come quelle professoresse che, stremate dall’ennesimo disastro, riempivano i vostri compiti in classe di correzioni in rosso. Severe, ma giuste. Parliamo, in questo caso, di seicento pagine di osservazioni presentate alla Commissione Via (Valutazione d’impatto ambientale) del ministero dell’Ambiente da parte di Wwf Italia, Kyoto Club, Lipu, Legambiente e altre importanti organizzazioni ecologiste. Sotto accusa ci sono le integrazioni depositate un mese fa dalladi Messina SpA – la concessionaria per la progettazione, la realizzazione e la gestione dell’opera – in risposta alle richieste della stessa Commissione. Insomma, la nuova versione è più lacunosa di quella precedente.