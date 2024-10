L'Idf: uccisi 3 terroristi a Gaza. La polizia israeliana conferma la morte del leader di Hamas Yahya Sinwar (Di giovedì 17 ottobre 2024) La polizia israeliana , in un comunicato ufficiale, ha confermato che il corpo di Yahya Sinwar (leader di Hamas) è stato identificato sulla base dell’esame dell’arcata dentale . Sono in corso comunque ulteriori test. Secondo l’esercito israeliano non c'erano ostaggi presenti nell’area in cui sono stati uccisi i tre terroristi. C'erano state segnalazioni secondo cui Sinwar si era nascosto tra Feedpress.me - L'Idf: uccisi 3 terroristi a Gaza. La polizia israeliana conferma la morte del leader di Hamas Yahya Sinwar Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di giovedì 17 ottobre 2024) La, in un comunicato ufficiale, hato che il corpo didi) è stato identificato sulla base dell’esame dell’arcata dentale . Sono in corso comunque ulteriori test. Secondo l’esercito israeliano non c'erano ostaggi presenti nell’area in cui sono statii tre. C'erano state segnalazioni secondo cuisi era nascosto tra

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Polizia israeliana : "Sinwar è morto - corpo identificato". Anche Hamas conferma | La diretta - Bombardamenti israeliani a Gaza, in Libano e in Siria. Gli Usa bersagliano lo Yemen. Conferme della morte di Sinwar da varie fonti. (Ilgiornale.it)

Polizia israeliana : "Sinwar è morto - corpo identificato" | La diretta - Bombardamenti israeliani a Gaza, in Libano e in Siria. Gli Usa bersagliano lo Yemen. Verifiche in corso sulla possibile morte di Sinwar. (Ilgiornale.it)

Due “esplosioni” vicino all’ambasciata israeliana a Copenaghen - la polizia danese : “Indagini in corso” - Sul posto erano arrivate dieci volanti per una possibile sparatoria. . Si sta indagando su un possibile collegamento con l’ambasciata israeliana, situata nel quartiere”. Ieri era scattato un allarme anche vicino all’ambasciata d’Israele a Stoccolma. Da giorni l’allerta è molto alta, soprattutto con l’estensione del conflitto in Medio Oriente con l’attacco da parte di Israele del Libano e di ... (Ilfattoquotidiano.it)