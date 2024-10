Le condanne per l'omicidio di Desirée sono tutte definitive (Di giovedì 17 ottobre 2024) AGI - La Corte di Cassazione ha confermato, rendendole definitive, le condanne a 26 anni per Alinno Chima e a 22 anni per Mamadou Gara, inflitte dalla Corte d'Assise d'Appello di Roma nel processo di appello bis per la morte di Desirée Mariottini, la 16enne di Cisterna di Latina deceduta in uno stabile di abbandonato in via dei Lucani nel quartiere romano di San Lorenzo. Per altri due imputati, Brian Minthe e Yousef Salia, le condanne erano già passate in giudicato: a 18 anni per il primo e all'ergastolo per il secondo. Con la sentenza di oggi, pronunciata dalla quinta sezione penale della Suprema corte che ha rigettato i ricorsi dei due imputati, tutte e quattro le condanne diventano definitive. Agi.it - Le condanne per l'omicidio di Desirée sono tutte definitive Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) AGI - La Corte di Cassazione ha confermato, rendendole, lea 26 anni per Alinno Chima e a 22 anni per Mamadou Gara, inflitte dalla Corte d'Assise d'Appello di Roma nel processo di appello bis per la morte diMariottini, la 16enne di Cisterna di Latina deceduta in uno stabile di abbandonato in via dei Lucani nel quartiere romano di San Lorenzo. Per altri due imputati, Brian Minthe e Yousef Salia, leerano già passate in giudicato: a 18 anni per il primo e all'ergastolo per il secondo. Con la sentenza di oggi, pronunciata dalla quinta sezione penale della Suprema corte che ha rigettato i ricorsi dei due imputati,e quattro lediventano

