Gaeta.it - Inaugurato “Lazio Terra di Cinema”: Un nuovo spazio per il settore audiovisivo alla Festa del Cinema di Roma

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Oggi, giovedì 17 ottobre, l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone diha ospitato l’inaugurazione dellodi”, un’iniziativa promossa dal presidente della Regione, Francesco Rocca, e da Lorenza Lei, responsabile della struttura autonoma. Questorappresenta un hub dedicato a eventi e iniziative legate al mondo dele dell’, e sarà attivo fino al 27 ottobre, in concomitanza con ladeldi. Promuovere il territorio attraverso ilL’inaugurazione di “di” segna un momento significativo per il, un territorio rinomato non solo per la sua bellezza paesaggistica, ma anche per il suo ricco patrimonio culturale e artistico.