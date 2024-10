Ho sofferto di sensi di colpa perché mia sorella era gravemente malata e io no L’amore con Paolo Limiti lo ricorda con affetto mi mancano i suoi consigli

Leggi tutta la notizia su Pettegolezzicelebrita.com

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Justine Mattera riflette sulla sua esperienza a Tale and Which Show: accettare le sfide a 53 anni Abbiamo incontrato Justine Mattera al suo ritorno a Milano dopo un’esibizione dal vivo a Tale and Which Show, condotto da Carlo Conti su Raiuno. Nonostante il programma impegnativo, l’energia di Mattera era palpabile, anche al telefono. Affrontare le critiche con umorismo e autoironia Riflettendo sui punteggi tiepidi dei giudici per la sua esibizione, Mattera ha parlato con umorismo e umiltà. “Imitare non è facile, soprattutto in uno studio con un’acustica impegnativa. A volte penso che tutti quegli anni trascorsi nei club mi abbiano reso un po’ sorda”, ha scherzato. Nonostante le dure critiche, è determinata ad andare avanti, abbracciando ogni aspetto della competizione, persino indossare lenti a contatto e denti finti con il trucco.