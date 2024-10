Hermoso, da risorsa a rischio per l’Inter: ecco come Juric proverà a sfruttarlo (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nell’ultima sessione di mercato Mario Hermoso sembrava poter diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Poi l’approdo alla Roma, con la quale sfiderà i nerazzurri domenica sera. Ivan Juric ha un progetto preciso per lui. QUELLO CHE POTEVA ESSERE – Nell’ultima calda estate di trattative Mario Hermoso sembrava essere l’innesto predestinato all’Inter di Simone Inzaghi. Il nome del difensore spagnolo continuava ad essere insistentemente accostato ai nerazzurri, che fiutavano l’affare a parametro zero. Poi le valutazioni della dirigenza nerazzurra hanno portato ad altri tipi di operazioni di mercato, improntate soprattutto a ‘svecchiare’ i reparti. ecco che, sul finire della sessione estiva, l’Inter ha messo a segno il colpo Tomas Palacios, dal Tallares, lasciando alla Roma la possibilità di accogliere Hermoso, in scadenza con l’Atletico Madrid. Inter-news.it - Hermoso, da risorsa a rischio per l’Inter: ecco come Juric proverà a sfruttarlo Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nell’ultima sessione di mercato Mariosembrava poter diventare un nuovo giocatore del. Poi l’approdo alla Roma, con la quale sfiderà i nerazzurri domenica sera. Ivanha un progetto preciso per lui. QUELLO CHE POTEVA ESSERE – Nell’ultima calda estate di trattative Mariosembrava essere l’innesto predestinato aldi Simone Inzaghi. Il nome del difensore spagnolo continuava ad essere insistentemente accostato ai nerazzurri, che fiutavano l’affare a parametro zero. Poi le valutazioni della dirigenza nerazzurra hanno portato ad altri tipi di operazioni di mercato, improntate soprattutto a ‘svecchiare’ i reparti.che, sul finire della sessione estiva,ha messo a segno il colpo Tomas Palacios, dal Tallares, lasciando alla Roma la possibilità di accogliere, in scadenza con l’Atletico Madrid.

