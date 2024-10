Metropolitanmagazine.it - Gabry Ponte a San Siro il 28 giugno 2025: biglietti in vendita da domani

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) «Sto per fare una cosa folle». Con un video postato poco fa sui suoi canali social, il DJ- producerha annunciato che, il 28, si esibirà a San. lo stadio di Milano si trasformerà, dunque, nella più grande dancefloor della penisola grazie a SANDANCE, uno show che vedrà come protagonista assoluto il produttore torinese. Dalla consolle al palcoscenico, tutte le hit che hanno segnato la sua straordinaria carriera del disc jockey italiano numero uno al mondo. Tre dischi di diamante, quarantasei di platino e ventisei d’oro, più di tre miliardi di stream globali e una media di diciassette milioni di ascoltatori mensili Spotify. Cifre da capogiro per un professionista che ha fatto ballare generazioni di ragazzi, e che è ancora in grado d’infiammare il suo pubblico.