E' a Forlì il più grande impianto agrivoltaico avanzato in Italia | Si apre una nuova frontiera per il futuro

Il Gruppo Caviro ha inaugurato il più grande impianto agrivoltaico avanzato in Italia. L'impianto è stato realizzato sul vigneto adiacente allo stabilimento Cantine Caviro a Forlì ed è frutto di un investimento di 1,5 milioni di euro. La struttura è composta da 63 tracker monoassiali e 1.386

Maxi impianto fotovoltaico su vigneto a Forlì : è il più grande d’Italia - Il nuovo impianto è di tipo "avanzato" e assolve a due funzioni: la produzione di energia pulita rinnovabile e la protezione della vite dai danni di eventi climatici estremi. Inoltre, svilupperemo soluzioni sempre più efficienti e personalizzate, adattate alle caratteristiche specifiche di ogni terreno". (Ilrestodelcarlino.it)

A Forlì nasce il più grande impianto agrivoltaico avanzato : produrrà energia e proteggerà le viti dai fenomeni estremi - Nel solco dell’impegno verso l’economia circolare e la sostenibilità, Gruppo Caviro ha inaugurato il più grande impianto Agrivoltaico avanzato in Italia. L’impianto è stato realizzato sul vigneto adiacente allo stabilimento Cantine Caviro a Forlì ed è frutto di un investimento di 1,5 milioni di... (Forlitoday.it)

