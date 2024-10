Donna scomparsa a Pontedera, proseguono le ricerche: è mistero (Di giovedì 17 ottobre 2024) Continuano serrate le ricerche di Flavia Mello Agonigi, la Donna di 54 anni, residente a Pontedera, svanita nel nulla venerdì sera, 11 ottobre, dopo che era uscita per recarsi alla discoteca Don Carlos, a Chiesina Uzzanese (Pistoia).E' stato il marito, Emiliano Agonigi, a dare l'allarme e a Pisatoday.it - Donna scomparsa a Pontedera, proseguono le ricerche: è mistero Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Continuano serrate ledi Flavia Mello Agonigi, ladi 54 anni, residente a, svanita nel nulla venerdì sera, 11 ottobre, dopo che era uscita per recarsi alla discoteca Don Carlos, a Chiesina Uzzanese (Pistoia).E' stato il marito, Emiliano Agonigi, a dare l'allarme e a

