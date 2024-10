Controlli e sicurezza del territorio . Sei Comuni promuovono “Smart“ (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’unione fa la forza, soprattutto nell’ambito della sicurezza. Ha riscosso successo nell’hinterland bergamasco il progetto "Smart" legato alla sicurezza nelle ore serali e nel presidio del territorio e delle attività commerciali. Grazie all’adesione all’iniziativa, realizzata attraverso un contributo di Regione Lombardia per promuovere interventi integrati di sicurezza urbana, sei Comuni alle porte di Bergamo - Treviolo, Ponte San Pietro, Stezzano, Mozzo, Paladina e Lallio - hanno raggiunto ottimi risultati nell’attuazione di un piano di pattugliamento congiunto. Grazie ai fondi ottenuti, hanno potuto unire le loro forze e risorse, garantendo un incremento della sicurezza sul territorio per tre fine settimana consecutivi. Ilgiorno.it - Controlli e sicurezza del territorio . Sei Comuni promuovono “Smart“ Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’unione fa la forza, soprattutto nell’ambito della. Ha riscosso successo nell’hinterland bergamasco il progetto "" legato allanelle ore serali e nel presidio dele delle attività commerciali. Grazie all’adesione all’iniziativa, realizzata attraverso un contributo di Regione Lombardia per promuovere interventi integrati diurbana, seialle porte di Bergamo - Treviolo, Ponte San Pietro, Stezzano, Mozzo, Paladina e Lallio - hanno raggiunto ottimi risultati nell’attuazione di un piano di pattugliamento congiunto. Grazie ai fondi ottenuti, hanno potuto unire le loro forze e risorse, garantendo un incremento dellasulper tre fine settimana consecutivi.

