Ecodibergamo.it - «Cinema Docet»: le proiezioni gratuite all’Università di Bergamo

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Tutti i giovedì l’Università diorganizza una proiezione ad accesso libero e gratuito, preceduta da brevi interventi per riflettere sulle questioni e le trasformazioni del presente. A legare i film in programma, un tema nuovo ogni mese. Il ciclo di ottobre è dedicato all’intelligenza artificiale. Dopo l’inaugurazione con «2001: Odissea nello spazio», oggi giovedì 17 ottobre è il turno di «Terminator 2. Il giorno del giudizio», film cult di James Cameron. Alle 14, in aula 1 presso la sede di via Pignolo 123.