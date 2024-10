Chi è Yahya Sinwar, il leader di Hamas, che sarebbe stato ucciso in un raid a Gaza (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nato in un campo profughi nella Striscia di Gaza, ha conosciuto le prigioni israeliane, è considerato la «mente» del 7 ottobre e da allora si nascondeva Vanityfair.it - Chi è Yahya Sinwar, il leader di Hamas, che sarebbe stato ucciso in un raid a Gaza Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nato in un campo profughi nella Striscia di, ha conosciuto le prigioni israeliane, è considerato la «mente» del 7 ottobre e da allora si nascondeva

Gaza - uccisi tre militanti Hamas : per Tv israeliane è morto Yahya Sinwar - Al momento non vi sarebbero certezze sulla morte del capo di Hamas, ma diverse fonti parlerebbero di una sua uccisione nel corso di un'offensiva dell'Idf L'articolo Gaza, uccisi tre militanti Hamas: per Tv israeliane è morto Yahya Sinwar proviene da Il Difforme. . (Ildifforme.it)

L'Idf : uccisi 3 terroristi a Gaza - verifiche sulla morte del leader di Hamas Yahya Sinwar - Le IDF, secondo una nota delle forze di difesa israeliane, stanno indagando sulla possibilità che uno dei tre terroristi uccisi dalle loro forze in una recente battaglia a Gaza fosse il leader di Hamas Yahya Sinwar. «Al momento, l’identità. . Lo riporta il giornalista di Axios Barak Ravid nel suo account X. (Gazzettadelsud.it)

Gaza : uccisi tre militanti - forse tra di loro Yahya Sinwar - leader di Hamas - Le autorità israeliane stanno verificando la possibilità che tra le vittime ci sia anche Yahya Sinwar, il leader di Hamas nella regione. . Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno annunciato oggi di aver eliminato tre terroristi durante un’operazione nella Striscia di Gaza. tavia, al momento, l’IDF. (Ildifforme.it)