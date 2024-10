Calcio: Inter. Elongazione ai flessori coscia destra per Zielinski (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il giocatore polacco sarà valutato giorno dopo giorno MILANO - Elongazione ai flessori della coscia destra. Questo l'esito degli esami clinici e strumentali a cui è stato sottoposto Piotr Zielinski questa mattina presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano a seguito di un fastidio accusato nella Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Inter. Elongazione ai flessori coscia destra per Zielinski Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il giocatore polacco sarà valutato giorno dopo giorno MILANO -aidella. Questo l'esito degli esami clinici e strumentali a cui è stato sottoposto Piotrquesta mattina presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano a seguito di un fastidio accusato nella

