Breda | L’Inter è quella che mette più in difficoltà se si gioca così!

presenta la partita tra Roma e Inter analizzando in particolar modo il match dal punto di vista tattico. BELLA PARTITA – Mister Robertoa Sportitalia sulla sfida dell'Olimpico tra Roma e Inter: «Non è una partita semplice per la Roma perché cerca di marcare tutto campo eè la squadra che di più tiin, perchéin velocità, sfrutta le corsIe e si muove moltissimo senza palla. È anche vero che la Roma per Juric è una grande opportunità di carriera. Non sarà facile questa partita, ma se recupera soprattutto Dybala la Roma potrebbe fare bene».