Ilveggente.it - Berrettini da non credere: vola in classifica

Leggi tutta la notizia su Ilveggente.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024)da non: il tennista romano ha una particolare e significativa statistica. Ecco la“Penso di aver giocato una partita solida. Anche se siamo entrambi italiani non ci eravamo mai affrontati, quindi non sapeva cosa aspettarmi”. In questo modo, Matteo, ha commentato la vittoria su Darderi all’Atp 250 di Stoccolma.(Lapresse) – Ilveggente.itHa iniziato la corsa al suo quarto trofeo della stagione Matteo. Sì, perché nonostante i problemi fisici che lo hanno colpito pure quest’anno, come una dose di sfortuna che non sembra voglia proprio abbandonarlo,ha portato a casa prima il titolo di Marrakech, poi quello a Gstaad e infine a Kitzebuhel, tutti in terra battuta. Praticamente una delle sue specialità. E adesso vuole chiudere in bellezza l’anno, sperando di stare bene e riuscire ad arrivare in fondo alzando un altro trofeo.