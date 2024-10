Avvio cauto delle Borse mentre la Bce si prepara a un nuovo taglio dei tassi (Di giovedì 17 ottobre 2024) Le Borse europee sono attese poco variabili in apertura, con i future sull’Eurostoxx50 in leggero rialzo (+0,06%), nel giorno in cui la Bce annuncerà un nuovo taglio dei tassi di interesse (alle 14:15 l’annuncio, seguito dalla conferenza stampa della presidente Christine Lagarde alle 14:45). A Milano, l’attenzione rimane su Stellantis, che ha richiamato 44.500 Suv crossover ibridi a livello globale a causa di un possibile difetto al pedale del freno, che potrebbe sganciarsi e compromettere la frenata. Sul fronte bancario, Unicredit è ancora in attesa della decisione del tribunale riguardante la riduzione immediata dei suoi asset in Russia, come richiesto dalla Bce. Per quanto riguarda Mps, Barclays deteneva il 5,127% del capitale al 7 ottobre, di cui il 4,2% in posizioni lunghe, secondo i dati Consob sulle partecipazioni rilevanti. Quifinanza.it - Avvio cauto delle Borse mentre la Bce si prepara a un nuovo taglio dei tassi Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Leeuropee sono attese poco variabili in apertura, con i future sull’Eurostoxx50 in leggero rialzo (+0,06%), nel giorno in cui la Bce annuncerà undeidi interesse (alle 14:15 l’annuncio, seguito dalla conferenza stampa della presidente Christine Lagarde alle 14:45). A Milano, l’attenzione rimane su Stellantis, che ha richiamato 44.500 Suv crossover ibridi a livello globale a causa di un possibile difetto al pedale del freno, che potrebbe sganciarsi e compromettere la frenata. Sul fronte bancario, Unicredit è ancora in attesa della decisione del tribunale riguardante la riduzione immediata dei suoi asset in Russia, come richiesto dalla Bce. Per quanto riguarda Mps, Barclays deteneva il 5,127% del capitale al 7 ottobre, di cui il 4,2% in posizioni lunghe, secondo i dati Consob sulle partecipazioni rilevanti.

