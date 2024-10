Ilrestodelcarlino.it - Arriva l’area di servizio per auto elettriche

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Una svolta clamorosa che disegna il futuro del vecchio distributore di carburante lungo la via Flaminia, a Palombina Vecchia, non distante dalla struttura che accoglie camper e caravan: la fu stazione di rifornimento dell’Ip, in fase di smantellamento in questi giorni, verrà riconvertita e trasformata in un’area diper le. Non solo una novità per Falconara, in quanto sarà una delle prime tre realizzate su scala nazionale dal gruppo Api e per il tramite della società paritetica Ip e Macquaire, Iplanet. Quanto una novità per tutt’Italia, dove progressivamente dovrebbero essere predisposte circa 450 stazioni elettrificate. Un’indiscrezione, questa, che sembra anticipare quei programmi della governance dell’Api già suggeriti un anno fa, allora in occasione della celebrazione dei 90 anni di vita della raffineria.