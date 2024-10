Sport.quotidiano.net - Arezzo, Ogunseye è il punto fermo di Troise. Dubbi in difesa e a centrocampo verso Sestri

(Di giovedì 17 ottobre 2024) di Luca AmorosiSe la vittoria allo stadio Comunale manca da due turni, l’proverà a riconfermarsi in trasferta, dove è reduce da due vittorie consecutive: dopo le prime due trasferte "da brividi", per usare le parole scelte dal capitano Andrea Settembrini per descrivere le gare di Pesaro e Pineto, infatti, il Cavallino ha vinto a Pontedera e poi a Sassari, campi storicamente complicati per diversi fattori. Ora, la squadra diva a caccia del tris in uno scenario inedito: mai nella storia gli amaranto hanno giocato allo stadio Giuseppe Sivori diLevante. Gli unici precedenti contro i rossoblù sono quelli della stagione scorsa, ma in trasferta si giocò a Vercelli a porte chiuse perché lo stadio dei liguri non era a norma per la serie C. Le ultime trasferte hanno un protagonista assoluto: Roberto, che domenica scorsa si è sbloccato pure in casa.