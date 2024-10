Ilrestodelcarlino.it - Alla Fornace tra libri e gli allievi di teatro

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Doppio appuntamentobiblioteca Ladi Moie all’insegna della cultura, dell’aggregazione e della riflessione su temi sociali. Domani (ore 18,30) ci sarà la presentazione del libro "I figli dei chiodi" di Alessandro Morbidelli. Dopo "Storia nera di un naso rosso", l’autore torna con un romanzo di formazione sulla perdita dell’innocenza, sull’amore come motore principale delle vicende umane, sulla fuga come unica salvezza e sul prezzo da pagare per proteggere chi si ama. La presentazione del libro è inserita nella rassegna "Malati di Niente", progetto di prevenzione e promozione della salute mentale. Sabato poi alle 21, ingresso libero, andrà in scena lo spettacolo "Il povero Piero", deglidel corso didi Magma-Associazione culturale.