Al Pacino si mette a nudo nel memoir "Sonny Boy": «Sul palcoscenico mi sono sempre sentito come a casa mia.»

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Il prossimo 28 aprile Alspegnerà ottantacinque candeline. In vista del traguardo, l’attore statunitense dalle origini siciliane ha decisore nero su bianco i momenti clou della sua vita.Boy, curata dal New York Times, è un’autobiografia schietta e sincera, senza filtri. Dimenticate l’immagine patinata del divo di Hollywood, nel testo si parla della persona dietro il personaggio. Il titolo del libro è ispirato ad un nomignolo affibbiatogli a scuola dai suoi compagni e al rapinatoreWortzik, da lui interpretato in Quel pomeriggio di un giorno da cani, film del 1975 di Sidney Lumet. Da un Premio Oscar, vinto nel 1993 per Scent of a Woman- Profumo di Donna, ci si potrebbero aspettare aneddoti divertenti e in linea con la sua attività artistica.