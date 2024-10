Lanazione.it - 17 ottobre, la notte della Superluna: spettacolo in Toscana nel luogo più buio d’Italia

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Firenze, 172024 –in cielo stacon la terzadell’anno. Come ricorda l’Unione Astrofili Italiani (Uai): il nostro satellite si troverà nel suo punto più vicino alla Terra, a poco più di 357mila chilometri (significativamente più vicinasua distanza media di 384.400 km), in concomitanza con la Luna piena. Il nostro satellite dunque apparirà circa il 14% più grande e fino al 30% più luminoso rispetto a una Luna piena normale. La Luna diviene chiamata "Luna del Cacciatore" e le orifini di questo nome risalgono alle antiche pratiche dei nativi americani, che per cacciare e procurarsi le provviste per l'inverno sfruttavano la luminosità di questa Luna piena. Quella di staè l’ultimadell’anno: le prossime saranno nel 2025: il 9 febbraio, il 10 marzo, l’8 settembre e l’8dell’anno prossimo.