Ventenne fermato in auto: aveva un coltello giapponese e un tirapugni (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Era a bordo della sua auto ed è stato fermato in strada dai carabinieri per un controllo. Nelle tasche e nell'abitacolo della vettura i militari dell'Arma hanno rinvenuto alcune armi.In particolare hanno scoperto e sequestrato un coltello di fabbricazione giapponese con impugnatura a T e un Latinatoday.it - Ventenne fermato in auto: aveva un coltello giapponese e un tirapugni Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Era a bordo della suaed è statoin strada dai carabinieri per un controllo. Nelle tasche e nell'abitacolo della vettura i militari dell'Arma hanno rinvenuto alcune armi.In particolare hanno scoperto e sequestrato undi fabbricazionecon impugnatura a T e un

